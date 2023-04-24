Le Parisien: во Франции задержали двоих ультраправых, вернувшихся с Украины с винтовками

Двое граждан Франции были задержаны на автовокзале Барси по возвращении на родину с Украины. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По данным издания, полицейские изъяли у задержанных две винтовки с оптическим прицелом и патроны к ним. Отмечается, что политические взгляды задержанных относятся к ультраправому спектру. За нарушение законодательства об оружии их поместили под стражу. При этом в отношении мужчин заведено дело об угрозе национальной безопасности.

Один из задержанных служил в Вооруженных силах Франции до разоблачения его приверженности неонацистской идеологии.

Сообщается, что французским спецслужбам известно о 400 прибывших на Украину гражданах страны, среди которых около 30 известных сторонников неонацизма. Отмечается, что среди них есть как сторонники ВСУ, в том числе «Азова» (организация запрещена в России).

Ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что иностранным наемникам следует покинуть Украину.