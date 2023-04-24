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Shot: беспилотник ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области

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Depositphotos

Дрон Вооруженных сил Украины сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в поселке Красное в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что одна граната взорвалась, а вторая — нет. Вышка повреждена не была.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Ясные Зори. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий, оборвана линия электропередачи.

До этого губернатор заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Мухин, который находится в Шебекинском районе.

10 октября Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

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