Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вновь заявил о необходимости начать переговоры по Украине

Будапешт призывает начать переговоры о мире на Украине вместо очередных поставок вооружений, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто.

По его словам, новые поставки оружия не приближают разрешение конфликта, а лишь увеличивают число погибших. Сийярто заявил об этом после заседания совета глав МИД ЕС.

«Тут мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают украинский конфликт», — цитирует дипломата ФАН.

Ранее канал RT сообщал, что Будапешт не поддержит любые антироссийские санкции в области атомной энергетики. По словам Сийярто, такие ограничения будут угрожать энергонезависимости Венгрии.