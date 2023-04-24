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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вновь заявил о необходимости начать переговоры по Украине

Будапешт призывает начать переговоры о мире на Украине вместо очередных поставок вооружений, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто.

По его словам, новые поставки оружия не приближают разрешение конфликта, а лишь увеличивают число погибших. Сийярто заявил об этом после заседания совета глав МИД ЕС.

«Тут мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают украинский конфликт», — цитирует дипломата ФАН.

Ранее канал RT сообщал, что Будапешт не поддержит любые антироссийские санкции в области атомной энергетики. По словам Сийярто, такие ограничения будут угрожать энергонезависимости Венгрии.

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