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Jutarnji list: Хорватия выделила €3,8 млрд на закупку вооружений

Jutarnji list: Хорватия за пять лет закупит в 20 раз больше оружия, чем за предыдущие 20

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Mindaugas Kulbis/AP

Министерство обороны Хорватии планирует самые масштабные закупки вооружения за все время существования страны. Об этом сообщает Jutarnji list со ссылкой на данные, предоставленные министерством.

В период 2021-2026 гг. страна закупит оружие, боеприпасы и военное оборудование на сумму €3,8 млрд. €223 млн представляют военную помощь США и ЕС Хорватии. Страна планирует закупки американских вертолетов Black Hawk, кораблей, линкоров, 12 самолетов Rafale FR-3, 30 бронемобилей Patria, зенитных установок и т.д.

«Это самые крупные ассигнования на вооружение и оснащение армии со времен Отечественной войны. Учитывая количество и разнообразие законтрактованных и планируемых закупок, можно сказать, что никогда не закупалось больше вооружения и техники, чем за эти пять лет», — прокомментировали планы МО Хорватии в издании.

Отмечается, что в предыдущие 20 лет закупка новых боевых систем была скорее инцидентом, чем практикой. Всего было приобретено 126 бронемобилей Patria на €180 млн и 39 военных грузовиков на €4,5 млн.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране пристально следят за конфликтом на Украине, чтобы модернизировать свою армию.

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