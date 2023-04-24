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СМИ: Зеленский выбрал кураторов 10 штурмовых бригад для контрнаступления ВСУ

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Alina Yarysh/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал десятерых кураторов для штурмовых бригад, которые примут активное участие в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета «Украинская правда».

Сообщается, что в числе кураторов, чьи имена не названы, «руководители силовых ведомств, топ-менеджеры государственных банковских и энергетических компаний, несколько министров и депутатов, проявивших свою эффективность» в ходе конфликта. В их задачи войдет комплектация бригад для наступления и оснащение их всем необходимым.

«Многие чиновники и менеджеры точно знают, как правильно и быстро настроить цепочки поставок того, что нужно бригадам здесь и сейчас. Вы же понимаете, что очень часто речь идет о политических связях внутри страны и за рубежом. Это все должно ускорить оснащение бойцов и получить параллельный канал связи со стороны рядовых бойцов», — сообщили украинскому изданию источники в офисе Зеленского.

Ранее Reuters сообщало, что МВД Украины готовит восемь бригад из 40 тысяч добровольцев для наступления ВСУ. Они получат названия «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» (организация запрещена в России) и «Кара-Даг» (в честь горы в Крыму). Ожидается, что бригады будут брошены на самые сложные участки фронта.

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