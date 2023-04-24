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Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

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Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает Минцифры страны.

Ранее также данные официального ресурса для оповещения населения свидетельствовали, что в двух областях на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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