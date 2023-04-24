Минобороны России: на Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки более 280 бойцов

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что за сутки на Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 280 военнослужащих.

Отмечается, что в районе Богдановки Донецкой народной республики (ДНР) было нанесено поражение резервам противника, выдвигавшимся в направлении Артемовска (украинское название Бахмут).

Также на данном направлении были подбиты боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и гаубица Д-30.

Также Министерство обороны России сообщило, что российские авиация и артиллеристы нанесли удар на Купянском направлении. Там, по данным МО РФ, Всу потеряли более 70 бойцов и склад боеприпасов 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что войска РФ в течение суток на Купянском направлении пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ.