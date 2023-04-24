Минобороны РФ сообщило о продолжении боев в западных районах Артемовска

Министерство обороны РФ сообщило, что российские штурмовые отряды продолжают бои в западных районах Артемовска (Бахмут).

По данным ведомства, за последние сутки армейская поддержка пресекла ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать штурмовые отряды с флангов. Поддержку штурмовикам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск и Воздушно-десантные войска (ВДВ).

Отмечается, что за сутки авиация российских Воздушно-космических сил (ВКС) в данном районе совершила восемь вылетов, а артиллерия выполнила 76 огневых задач.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ начнется вскоре после полного взятия российскими войсками Бахмута.

По словам Пригожина, такой выбор точки отсчета для наступления связан с дождливой погодой, из-за которой сейчас танки могут передвигаться только по дорогам, а также с тем, что президент Украины Владимир Зеленский намерен привязать контрнаступление к 9 Мая, «поскольку у нас психическая зависимость от праздников».