Минобороны России прокомментировало атаку беспилотников на Севастополь

Министерство обороны России прокомментировало атаку беспилотников на Севастополь, произошедшую рано утром 24 апреля.

«Сегодня около 3-х часов 30-ти минут мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами», — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. В результате нападения никто из людей не пострадал.

Утром 24 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотников на город.

По словам Развожаева, один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. От взрыва дронов выбило стекла в четырех домах.

В конце марта Черноморский флот также отбил атаку беспилотников на Севастополь.