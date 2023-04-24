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WP: на Украине признали, что некоторые военные операции проходят под контролем США

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Umit Bektas/Reuters

На Украине должностные лица признаются, что некоторые военные операции проходят под контролем Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале Washington Post.

«Украинские чиновники уже давно в частном порядке заявляют, что США де-факто контролируют некоторые военные операции», — говорится в материале.

При этом сообщается, что Киев зачастую не использует ракетные системы от Вашингтона без подтверждения координат со стороны американских военных.

Ранее сообщалось, что траты США на украинский конфликт раскрыл журналист Сеймур Херш. Известный расследователь заявил, что Вашингтон потратил «уйму денег» на Украину. Еще пять месяцев назад эта сумма составляла около 113 млрд долларов. Однако впоследствии она выросла сразу до 120 млрд долларов, пишет RT со ссылкой на журналиста.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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