Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушилин сообщил, что ВСУ снабжаются в Артемовске через полевые дороги и тропы

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска в Артемовске (украинское название — Бахмут) продолжают снабжать по полевым дорогом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проводится активно работа по тому, чтобы окончательно и бесповоротно перерезать последний путь противника. Но опять же, даже несмотря на погодные условия и что основная дорога под огневым контролем, все равно еще какие-то тропы, через поля, остаются у противника», — сказал Пушилин.

По его словам, российские войска стремятся перекрыть снабжение для украинских военнослужащих. Пушилин добавил, что бои ведутся в районе населенного пункта Хромово. При этом глава ДНР отметил, что ЧВК «Вагнер» продвинулись на запада и северо-западе Артемовска.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в западных окраинах Артемовска и ведут бои за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института. Как рассказал один из бойцов «Вагнера», за железную дорогу военные зашли три дня назад, заняв девятиэтажку, и после двинулись на запад.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях