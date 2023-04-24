Пушилин сообщил, что ВСУ снабжаются в Артемовске через полевые дороги и тропы

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска в Артемовске (украинское название — Бахмут) продолжают снабжать по полевым дорогом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проводится активно работа по тому, чтобы окончательно и бесповоротно перерезать последний путь противника. Но опять же, даже несмотря на погодные условия и что основная дорога под огневым контролем, все равно еще какие-то тропы, через поля, остаются у противника», — сказал Пушилин.

По его словам, российские войска стремятся перекрыть снабжение для украинских военнослужащих. Пушилин добавил, что бои ведутся в районе населенного пункта Хромово. При этом глава ДНР отметил, что ЧВК «Вагнер» продвинулись на запада и северо-западе Артемовска.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в западных окраинах Артемовска и ведут бои за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института. Как рассказал один из бойцов «Вагнера», за железную дорогу военные зашли три дня назад, заняв девятиэтажку, и после двинулись на запад.