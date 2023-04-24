Пушилин заявил о продвижении российских войск на северо-западе и западе Артемовска

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвинулись на северо-запад и запад Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом он сказал на просветительском марафоне Российского общества «Знание», передает ТАСС.

По его словам, ситуация в городе остается напряженной. Несмотря на это, за минувшие сутки бойцы частной военной компании «Вагнер» продвинулись в западной и северо-западной частях Артемовска.

«Сейчас подошли к достаточно сложному участку — к кварталу высоток, где противник организовал оборону», — добавил врио главы ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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