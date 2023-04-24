Сеймур Херш заявил, что потраченная США на украинский конфликт сумма выросла до 120 миллиардов долларов

Траты США на украинский конфликт раскрыл журналист Сеймур Херш. Известный расследователь стал гостем программы Going Underground.

По его словам, Вашингтон потратил «уйму денег» на Украину. Еще пять месяцев назад эта сумма составляла около 113 млрд долларов. Однако впоследствии она выросла сразу до 120 млрд долларов, пишет RT со ссылкой на журналиста.

Как напоминает ФАН, ранее стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бернс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за чрезмерную роскошь среди чиновников и генералов.