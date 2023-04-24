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Военкор Поддубный рассказал, что ВСУ дистанционно минируют Донецк противотанковыми минами

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Depositphotos

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят дистанционное минирование Донецка противотанковыми минами с использованием западных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам военкора, сегодня утром с использованием РСЗО M270 MLRS по Куйбышевскому району города были выпущены две ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал об обнаружении мин на Колхозном проспекте от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на прилегающих улицах.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России сообщало, что саперы обезвредили до 200 мин немецкого производства, установленных ВСУ в населенном пункте на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины комплексно минируют здания, из которых их выбивают в Артемовске.

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