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Рогов сообщил, что в Запорожье размещен ракетный комплекс «Гром-2» производства Украины

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины разместили в Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2». Об этом он сообщил ТАСС.

«В самом городе Запорожье размещен оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Они заявляют, что их дальность действия — до 500 километров, реальная дальность — 300 километров точно», — заявил Рогов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2» и три снаряда HIMARS. Сообщается также, что российская система ПВО сбила девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

15 апреля Министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны ВС РФ за прошедшие сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожили три украинских беспилотника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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