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Рогов заявил, что ВСУ эвакуируют население близ участка фронта в Запорожской области

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, помимо эвакуации населения Вооруженные силы Украины (ВСУ) также минируют территорию поселка. Он отметил, что через Степногорск открывается дорога на город Запорожье.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» заявлял, что украинские войска сконцентрировали в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области свыше 10 тысяч человек. По его словам, туда же прибывает тяжелая военная техника, включая танки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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