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Военный историк рассказал о преимуществах FPV-дронов-камикадзе, созданных в России

Военный историк Кнутов: созданные в России FPV-дроны-камикадзе позволят повысить точность наведения

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Первые реактивные FPV-дроны-камикадзе самолетного типа позволят в разы повысить точность наведения , рассказал телеканалу «360» военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

По его словам, в беспилотнике используется твердотопливный реактивный двигатель, что позволяет сделать его не слишком большим, но развивающим «достаточно серьезную скорость».

«FPV-система наведения — когда оператор надевает специальные виртуальные очки, устройство, устройство типа перчаток на руки, и они, в общем-то, позволяют управлять дроном очень быстро и оперативно, а виртуальные очки создают иллюзию, что оператор находится внутри дрона. За счет этого обеспечивается очень высокая точность наведения, почти 100%», — рассказал Кнутов.

Эксперт отметил, что применение подобных дронов за счет их характеристик повысит вероятность уничтожения бронетехники противника, пунктов управления и складов. Он добавил, что при массированном применения таких беспилотников характер боевых действий серьезно изменится.

Ранее исполнительный директор компании-разработчика НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что российский робот «Маркер» получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе «БАС-80», который специально создали для данной платформы.

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