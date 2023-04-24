В СЦКК сообщили о падении двух ракет с противотанковыми минами ВСУ в Донецке

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку двумя ракетами, которые были начинены противотанковыми минами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел в 07:00 по московскому времени. Снаряды упали в Куйбышевском районе Донецка.

«Выпущено две ракеты MFOM AT2 (начиненные противотанковыми минами АТ2)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены дома и газопровод. Согласно сообщению представительства СЦКК, были повреждены объекты в Кировском районе города. Уточняется, что в воскресенье украинские войска семь раз обстреливали столицу ДНР, в том числе дважды — из реактивных систем залпового огня.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.