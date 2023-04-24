Марочко сообщил, что ВСУ оборудуют понтонные переправы на Краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимаются возведением новых понтонных переправ через реку Северный Донец на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«В районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец. Наведенные переправы имеют разную вместимость и предназначение», — отметил Марочко.

По его словам, украинские войска использовали для возведения переправ инженерные средства и подручные материалы. При этом Марочко добавил, что на некоторых участках ВСУ выставили охрану.

Ранее Марочко сообщал, что Киев потерял за минувшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести. Он указал, что в Киеве скрывают от общественности и родственников погибших информацию о военных потерях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).