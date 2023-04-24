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Австралия изменила стратегию национальной обороны на фоне новых геополитических реалий

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Seaman Matthew Lyall/Us Navy/Global Look Press

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что правительство страны приступает к реализации новой стратегии национальной обороны, которая определит ее военную политику на ближайшие десятилетия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, появление такой стратегии, в соответствии с которой отменяется часть военных проектов и назначаются новые приоритеты, «вызвано изменившимися геополитическими условиями». 

«Правительство будет инвестировать в новые средства обороны и развивать отношения с партнерами, чтобы обеспечить безопасность Австралии и региона в существующей стратегической обстановке», — подчеркнул Альбанезе.

Ранее руководитель Министерства обороны Австралии Ричард Майлз заявил, что атомные подводные лодки SSN-AUKUS будут относиться к новому классу, созданному специально для ВМС Австралии в рамках соглашений партнерства AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США), и станут совместным проектом Лондона и Канберры

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