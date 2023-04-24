Австралийский генерал Райан заявил о наличии у Киева трех сценариев контрнаступления

Австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у киевских властей есть три варианта возможного весеннего контрнаступления. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По его словам, первый сценарий предусматривает одну крупную атаку Вооруженных сил Украины при задействовании всех своих сил и ресурсов. Второй предполагает разделение украинской армии для одновременной атаки на юге и востоке. Третий, по мнению генерала, подразумевает проведение нескольких менее масштабных атак, которые не будут скоординированы между собой.

В свою очередь американский генерал в отставке Стивен Твитти считает, что ВСУ будут использовать третий вариант, придерживаясь «тактики малых шагов».

Накануне британская газета Financial Times писала, что власти Украины опасаются, что планируемое контрнаступление украинской армии провалится.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что наступление украинской армии может начаться примерно через месяц, потому что в данный момент активным боевым действиям мешает дождливая погода.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.