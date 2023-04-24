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Рогов: ВСУ стянули в район Гуляйполя в Запорожской области свыше 10 тысяч человек и танки

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Evgeniy Maloletka/AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины сконцентрировали в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области свыше 10 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, туда же прибывает тяжелая военная техника, включая танки.

Рогов считает, что именно этот участок может стать одним из главных мест контрнаступления наряду с попыткой форсирования Каховского водохранилища с целью штурма Энергодара.

«Целью возможного наступления украинских боевиков является выход к Азовскому морю, без боев за Запорожскую АЭС. Режим [президента Украины Владимира] Зеленского полагает, что атомная станция достанется им по факту якобы их успешного наступления», — сказал он.

При этом председатель движения подчеркнул, что планы киевских властей потерпят неудачу, поскольку линия фронта в Запорожской области на сегодняшний день стабильна, никакого продвижения ВСУ нет.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили до 15 украинских солдат под Гуляйполем. На Запорожском направлении в ходе доразведки района беспилотной авиацией было обнаружено скопление до 50 бойцов ВСУ. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста» нанесли противнику огневое поражение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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