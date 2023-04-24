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«РВ»: «умными» бомбами ВС РФ в Угледаре сносят многоэтажки, превращенные ВСУ в свои базы

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РИА Новости

В Угледаре Вооруженные силы России начали массово сносить многоэтажки, в которых закрепились Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«В Угледаре «умные бомбы» начали массово сносить многоэтажки, превращенные в базы ВСУ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на крышах жилых домов украинские военные уже давно оборудуют наблюдательные пункты, с которых корректируют огонь.

20 апреля канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российский истребитель уничтожил базу украинских военных в Угледаре. Отмечалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины закрепились в многоэтажном здании и были поражены «умной» бомбой.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявлял, что российская авиация массово бомбит правый берег Днепра под Херсоном управляемыми бомбами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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