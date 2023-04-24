ВС России сообщили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Экипажем тяжелой огнеметной системы «ТОС-1» уничтожены два опорных пункта противника с живой силой в районе населенного пункта Новодонецкое», — заявил он.

Кроме того, по его словам, уничтожены пикап и трое боевиков. Также с помощью ЗРК «Тор» сбили беспилотник «Фурия».

На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа противника в районе населенного пункта Малинов, отметил Гордеев.

Он добавил, что были уничтожены миномет в районе населенного пункта Щербаки и гаубица рядом с Новомихайловкой.

Ранее Минобороны России заявило о ликвидации до 255 военных ВСУ и наемников на Донецком направлении.