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ВС России сообщили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Экипажем тяжелой огнеметной системы «ТОС-1» уничтожены два опорных пункта противника с живой силой в районе населенного пункта Новодонецкое», — заявил он.

Кроме того, по его словам, уничтожены пикап и трое боевиков. Также с помощью ЗРК «Тор» сбили беспилотник «Фурия».

На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа противника в районе населенного пункта Малинов, отметил Гордеев.

Он добавил, что были уничтожены миномет в районе населенного пункта Щербаки и гаубица рядом с Новомихайловкой.

Ранее Минобороны России заявило о ликвидации до 255 военных ВСУ и наемников на Донецком направлении.

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