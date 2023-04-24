Минобороны России: ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском

Руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по Вооруженным силам Украины на Лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на Лисичанском направлении, а также по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на Соледаро-Бахмутском (Бахмут — украинское название Артемовска) направлении», — сказал он, отметив, что украинская сторона понесла потери в личном составе и военной технике.

Кроме того, артиллеристы ВС России в районе Дзержинска поразили пункт временной дислокации одной из бригад ВСУ, в результате чего было ликвидировано больше 25 человек и три единицы военной техники.

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что российские силы уничтожили в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщали, что группировка войск ВС России «Восток» уничтожила группу диверсантов на Запорожском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.