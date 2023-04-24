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РИА Новости: военный ВС России заявил о взаимной поддержке мусульман и христиан в зоне СВО

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РИА Новости

Военнослужащий 6-го отряда «Барс» с позывным «Красавчик» заявил, что мусульмане и христиане поддерживают друг друга в ходе российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, в зоне боевых действий «нет атеистов».

«Бог един, мы вместе празднуем и Пасху, и Ураза-байрам. Ребята все очень дружные. И мусульмане, и православные. Меняемся в нарядах, для того чтобы православные сходили на службу в храм. Когда время намаза у мусульман, православные ребята подменяют их», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравлял мусульман Российской Федерации с праздником Ураза-байрам. По словам главы государства, в ходе спецоперации бойцы-мусульмане проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку.

До этого он российский лидер поздравлял православных христиан с Пасхой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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