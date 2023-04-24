РВ: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продавили оборону ВСУ в четырех районах Артемовска

Штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» захватили мясокомбинат и четыре района Артемовска (Бахмут). Об этом сообщает «Русская весна».

В публикации отмечается, что штурмовикам удалось продвинуться от улицы Корсунского до переулка Геологов. В центре города бойцы ЧВК захватили Салтовский мясокомбинат и продолжают наступление по улице Чайковского.

Одновременно с этим шли бои по улице Крайняя.

Ранее журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что украинские войска отошли с последних удерживаемых участков в центре Бахмута (Артемовск).

Репке также утверждает, что военные ВСУ отступили на запад от железнодорожных путей. По его словам, российские силы «уже двинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.