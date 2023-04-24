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Эрдоган заявил о передаче первых национальных танков Altay армии Турции для испытаний

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Wikimedia Commons

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые национальные танки Altay были переданы в вооруженным силам республики для проведения испытаний. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы передаем нашей героической армии танк нового поколения Altay, который станет современным основным боевым танком Турции», — сказано в сообщении.

Планируется, что испытания турецкого танка займут около двух лет.

Altay должен заменить состоящие на вооружении турецкой армии немецкие танки Leopard и американские M60.

В мае прошлого года телеканал CNN Türk сообщал, что в Турции в течение ближайших двух лет начнется серийное производство основного боевого танка Altay. Уточнялось, что вес танка составит 65 тонн, его оснастят новой броней и системой активной защиты от компании Aselsan, способной противостоять урону от современных противотанковых ракетных комплексов.

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