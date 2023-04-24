В МО Азербайджана заявили о непричастности к смерти армянского военного у границы

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что азербайджанские военнослужащие непричастны к смерти армянского военного на границе двух стран, передает ТАСС.

«Распространенная в прессе Армении информация о гибели армянского военнослужащего якобы в результате огня, открытого подразделениями азербайджанской армии в зодском направлении (армянское название Сотк. — «Газета.Ru») Басаркечярского района, является ложной и носит дезинформационный характер. Мы категорически опровергаем эту информацию», — сказано в сообщении азербайджанского Минобороны.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана.

До этого в Минобороны Армении заявили, что четверо военных армянской армии погибли, шесть пострадали в ходе боевых столкновений с азербайджанскими Вооруженными силами у села Тех Сюникской области Армении.