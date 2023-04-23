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РИА Новости: экс-агент MI6 Крук назвал чушью слухи о контрнаступлении ВСУ

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что распространение информации о готовящемся наступлении украинских сил является попыткой принять желаемое за действительное.

Он полагает, что Запад и Украина стараются добиться эмоционального эффекта от громких заявлений о контрнаступлении, но сам факт крупной операции со стороны ВСУ следует ставить под сомнение. По мнению Крука, союзники Украины полагают, что Россия настолько хрупка, что даже объявление об этом огромном наступлении заставит ее паниковать и приведет к кризису в Москве.

«Это магическое мышление, это действительно совершенно не соответствует действительности, но я думаю, что у них есть ощущение, что если авторитетный человек скажет «мы собираемся провести самое большое наступление со времен Второй мировой войны», то это напугает российские войска» — заявил Крук, добавив, что это чушь.

Ранее британская газета Financial Times писала, что власти Украины опасаются, что планируемое контрнаступление украинской армии провалится.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур полагает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает плохая погода. По его словам, в ходе совещания «Группы поддержки Украины» на немецкой базе Рамштайн обсуждалась тема обучения военнослужащих ВСУ в западных странах. Вопрос о предоставлении Киеву истребителей западного типа также рассматривается, добавил он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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