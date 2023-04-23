FT: власти Украины опасаются, что планируемое контрнаступление ВСУ провалится

Власти Украины опасаются, что планируемое контрнаступление украинской армии провалится, пишет британская газета Financial Times.

Авторы статьи обратили внимание, что еще зимой в стране началась масштабная мобилизация. Как говорится в публикации, правительство Украины ожидает, что ряды штурмовых подразделений ВСУ пополнят порядка 40 тыс. солдат. При этом, как отметили авторы, киевские власти обеспокоены тем, что призванных новобранцев будет недостаточно для проведения наступления.

Как утверждают высокопоставленные чиновники в Киеве, слова которых приводит издание, украинское руководство обеспокоено тем, что контрнаступление, которое провалится или не поможет отвоевать большую часть территории, может побудить западных союзников подтолкнуть Украину к началу переговоров с Россией.

Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что наступление Вооруженных сил Украины может начаться примерно через месяц, потому что в данный момент активным боевым действиям мешает дождливая погода.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на попавшие в интернет секретные документы американской разведки, писала, что Разведывательное управление Пентагона считает маловероятным начало мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году.