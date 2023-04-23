В полиции Украины сообщили, что в Киеве «любителям форсажа» выдали повестки

Полиция начала задействовать военных комиссаров в борьбе с любителями быстрой езды в Киеве. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Любители Форсажа» или для тех, кто и дальше не осознает… Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово относительно приемлемого поведения... И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/поужинать в каком-нибудь заведении», — заявил Белошицкий.

По его мнению, загонять автомобили в центр украинской столицы, «реветь там моторами, дрифтовать по улицам» — «фарс» во время вооруженного конфликта между Украиной и Росией. Как заявил Белошицкий, рядом с машинами «крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья» могли бы держать в руках автомат.

«И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но… Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов», — отметил замначальника департамента патрульной полиции.

По его словам, военные комиссары, в свою очередь, «приглашали» форсажников».

Ранее сообщалось, что организаторам секс-вечеринок в Киеве, которые выкладывали видео с издевательствами над девушками, вручили повестки в армию.