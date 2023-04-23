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Азербайджан установил пограничный КПП в начале Лачинского коридора

Погранслужба Азербайджана установила контрольный пункт при въезде в Лачинский коридор

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об установке пограничного контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией в начале Лачинского коридора. Об этом заявили в пресс-центре азербайджанской госпогранслужбы.

«Подразделения Государственной пограничной службы <...> установили пограничный пункт пропуска на суверенных территориях страны, на границе с Арменией», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, КПП находится в начале трассы Лачин-Ханкенди.

Как разъяснили в пресс-центре, это было сделано для того, чтобы пресечь переброску живой силы, боевых припасов, мин и иной военной техники из Армении нелегальным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана.

Кроме того, таким образом власти Азербайджана ответили на то, что днем ранее Армения без предварительного согласования, игнорируя трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, разместила КПП на границе с Азербайджаном при въезде на дорогу Лачин-Ханкенди (армянские названия — Бердзор-Степанакерт).

Ранее министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана.

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