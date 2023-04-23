«РВ»: российские военные показали, как используют «плащи-невидимки» для ночного боя

Российские солдаты используют «плащи-невидимки», позволяющие подобраться к противнику ночью, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Плащи сделаны из теплоизоляционного материала, мешающего увидеть человека ночью в тепловизор», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что специальный материал поглощает тепло, которое выделяет человеческое тело, что позволяет скрыть бойцов от спецприборов.

Издание уточняет, что о разработке было известно еще до начала проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские военные захватили военнослужащих Вооруженных сил Украины из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.