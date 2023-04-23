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Сын Пескова рассказал о реакции семьи на его решение вступить в ЧВК «Вагнер»

Николай Песков: семья не сразу приняла решение вступить в ЧВК «Вагнер»

Сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Николай, ранее служивший артиллеристом в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что близкие не сразу приняли его решение о вступлении в организацию.

«Поддержали… Но не сразу», — заявил он.

По словам Николая, поначалу домашние испытали шок и сильно волновались, но потом зауважали его выбор и выразили поддержку.

Свое решение он объяснил тем, что решил поддержать специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине, приняв в ней непосредственное участие.

По информации сослуживцев Пескова, весь расчет отблагодарили государственными наградами за отважное поведение во время обстрела.

Накануне сын Дмитрия Пескова Николай заявил, что он служил в зоне СВО в составе ЧВК «Вагнер». Основатель ЧВК Евгений Пригожин рассказал, что Николай Песков служил в организации по подложным документам.

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Операция на Украине
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