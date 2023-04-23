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Economist: часть переданных Киеву истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти

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Petr David Josek/AP

Часть истребителей МиГ-29, переданные Украине от Польши и Словакии, находятся «не в летном состоянии», их разбирают на запчасти, пишет журнал Economist.

По данным издания, за последние недели Польша и Словакия передали около восьми МиГ-29.

«Многие из этих истребителей не в летном состоянии и используются в качестве источника запчастей», — говорится в публикации.

Кроме этого, говорится о том, что некоторые опытные украинские военные летчики в частном порядке скептически оценивают попытки властей достать истребители F-16.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО и их партнеры обсудят на встрече контактной группы по Украине в немецком Рамштайне вопрос предоставления Киеву различных типов самолетов.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал начать обучение украинских пилотов полетам на боевых самолетах западного типа.

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