Соловьев выложил фото сына Дмитрия Пескова в военной форме из зоны СВО

Телеведущий Владимир Соловьев выложил в своем Telegram-канале фотографию сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николая.

По его словам, этот снимок был сделан в конце января под Соледаром. В этот момент, указал телеведущий, на окраинах города еще велись стрелковые бои.

Как заявил Соловьев, на данном фото сын пресс-секретаря главы российского государства стоит с сослуживцами из расчета РСЗО «Ураган», который входит в состав подразделения реактивной артиллерии ЧВК «Вагнер».

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что Николай Песков служил в его ЧВК по подложным документам.

Сам Песков-младший сообщал, что во время службы в зоне спецоперации он получил медаль «За отвагу». По словам 33-летнего мужчины, он был удостоен этой награды «за определенный боевой подвиг».