Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соловьев выложил фото сына Дмитрия Пескова в военной форме из зоны СВО

close
100%
Telegram-канал «Соловьев»

Телеведущий Владимир Соловьев выложил в своем Telegram-канале фотографию сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николая.

По его словам, этот снимок был сделан в конце января под Соледаром. В этот момент, указал телеведущий, на окраинах города еще велись стрелковые бои.

Как заявил Соловьев, на данном фото сын пресс-секретаря главы российского государства стоит с сослуживцами из расчета РСЗО «Ураган», который входит в состав подразделения реактивной артиллерии ЧВК «Вагнер».

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что Николай Песков служил в его ЧВК по подложным документам.

Сам Песков-младший сообщал, что во время службы в зоне спецоперации он получил медаль «За отвагу». По словам 33-летнего мужчины, он был удостоен этой награды «за определенный боевой подвиг».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях