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Сопровождающий Путина рассказал о маршруте президента в зоне СВО

Оператор Путина сообщил, что глава государства самостоятельно выбирал маршрут в зоне СВО

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Пресс-служба президента РФ/Reuters

Российский президент Владимир Путин в ходе поездки в зону проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине самолично выбирал маршрут продвижения и побывал везде, где пожелал. Об этом в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» рассказал оператор Михаил, сопровождавший Путина на выезде.

«Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле нее», — заявил Михаил.

Оператор добавил, что его поразила свобода и легкость, с которыми происходили эти изменения. При этом в зоне СВО всегда имеет место быть риск, вне зависимости от того, где конкретно находится человек, указал сопровождающий.

«Он проехался по настоящему Мариуполю — там, где он хотел», — подчеркнул Михаил.

Оператор президента также рассказал, что Путин передвигался на обычной машине. Рядом с ним на переднем пассажирском месте сидели российский вице-премьер Марат Хуснуллин и «еще один человек».

17 апреля Путин впервые посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.

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