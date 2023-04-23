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Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут брать в плен военных ВСУ

Пригожин приказал бойцам ЧВК «Вагнер» не брать в плен и уничтожать военных ВСУ на поле боя

Предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы его ЧВК больше не будут брать в плен военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщает его пресс-служба.

Так бизнесмен отреагировал на аудиоперехват разговора украинских военных, которые решили застрелить попавшего в плен раненого «вагнеровца». Эта запись была опубликована в одном из Telegram-каналов пресс-службы предпринимателя.

Как отметил Пригожин, закон гуманизма начинается со взятия человека в плен.

«Взял в плен, начни о нем заботиться, лечи, не наноси ему увечий и отдай его домой через какое-то время, по обмену или просто так, как тебе нравится», — продолжил он.

По словам бизнесмена, «Вагнер» иногда «просто так» отдавала украинской стороне пленных. Поэтому бойцы ЧВК не будут «нарушать правила гуманизма», а будут просто ликвидировать бойцов ВСУ на поле боя, продолжил он.

«Поэтому этот закон будет называться закон 300-го. Мы пока еще не знаем, как зовут нашего парня, которого раненого расстреляли украинские негодяи. И будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать», — добавил Пригожин.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что в Артемовске (украинское название – Бахмут) 12 украинских военных сдались в плен.

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