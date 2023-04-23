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Минобороны Армении сообщило о гибели военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

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Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto/AP

Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

«В результате выстрела со стороны противника получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий Погосян Артем Арсенович», — указывается в публикации.

В Минобороны Армении отметили, что разделяют с близкими Погосяна горечь утраты и соболезнуют членам семьи и сослуживцам погибшего бойца.

В сообщении говорится, что смертоносное ранение он получил в Гехаркуникской области в районе села Сотка.

Ранее Министерство обороны Армении сообщало о перестрелке и минометном обстреле со стороны сил Азербайджана. По информации ведомства, есть погибшие.

До этого в Минобороны Армении заявили, что четверо военных армянской армии погибли, шесть пострадали в ходе боевых столкновений с азербайджанскими Вооруженными силами у села Тех Сюникской области Армении.

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