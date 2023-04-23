Пригожин отреагировал на перехват разговора ВСУ о расстреле раненого

Предприниматель и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на аудиоперехват разговора военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) о расстреле раненого «вагнеровца». Соответствующий комментарий бизнесмена опубликовала его пресс-служба.

По словам Пригожина, он слышал запись задолго до того, как она оказалась в СМИ. Он заявил, что аудиоперехват о том, что украинские военные «расстреливают наших раненых пленных», «имеет очень серьезное гуманитарное значение». Как указал Пригожин, бойцы его ЧВК «никогда не будут нарушать международные законы гуманизма».

«Закон гуманизма начинается с того момента, когда ты взял человека в плен. Взял в плен, начни о нем заботиться, лечи, не наноси ему увечий и отдай его домой через какое-то время, по обмену или просто так, как тебе нравится. Мы отдавали иногда и просто так. Поэтому нарушать правила гуманизма мы не будем», — добавил Пригожин.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем бойцы ЧВК не будут брать никого плен, а вместо этого будут «убивать всех на поле боя».

Ранее в одном из Telegram-каналов пресс-службы Пригожина был размещен аудиоперехват разговора военных ВСУ, которые решили расстрелять пленного бойца «Вагнера».