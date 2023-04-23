СЦКК ДНР сообщил о гибели двух женщин при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

При обстреле Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли две женщины и еще одна пострадала. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным СЦКК, в результате обстрела Макеевки в Советском районе погибли женщины 1993 и 1985 года рождения и пострадала женщина 1984 года рождения.

19 апреля в администрации Новокаховского городского округа сообщали, что один человек погиб, еще двое получили ранения в Новой Каховке в результате обстрела населенного пункта со стороны ВСУ.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что жители Новой Каховки пострадали в результате минометного обстрела со стороны украинских военных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.