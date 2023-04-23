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В Запорожской области заявили о повреждении дома при ударе ВСУ в городе Токмак

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Aaron Favila/AP

Представитель правоохранительных органов Запорожской области заявил, что украинские войска 22 апреля нанесли артиллерийский удар по жилому сектору города Токмак в регионе, в результате которого был поврежден дом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был произведен в субботу, в 18:40 по московскому времени. Он уточнил, что целью атаки стали гражданские объекты, а вблизи мест прилетов не было военной техники или личного состава Вооруженных сил РФ.

«В результате получили повреждения крыша, стены и окна частного домовладения. По счастливой случайности жильцы не пострадали», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько муниципальных образований.

До этого в ДНР сообщали, что в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены дома и газопровод.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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