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Минобороны: ВС РФ ликвидировали группу диверсантов на Запорожском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Министерстве обороны России сообщили, что группировка войск Вооруженных сил РФ «Восток» уничтожила группу диверсантов на Запорожском направлении. Об этом говорится в регулярном отчете ведомства в Telegram-канале.

«В районе н.п. Малиновка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа», — указывается в сводке.

В отчете отмечается, что в районе Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР) ликвидирована мобильная огневая группа украинской армии.

По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила более 130 украинских бойцов, бронированную машину, два пикапа, два автомобиля и одну гаубицу Д-20. Помимо того, поражены подразделения ВСУ близ Угледара, Новодонецкого и Павловки в ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки на Купянском направлении пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

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