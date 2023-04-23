Саудовская Аравия эвакуировала 157 человек из Судана

Более полутора сотен человек эвакуированы из Судана при посредстве властей Саудовской Аравии. Об этом в интервью арабским СМИ сообщил представитель МИД в Эр-Рияде.

«Из Судана эвакуированы 157 человек, из которых 91 соотечественник и 66 граждан других государств — Кувейта, Катара, ОАЭ, Египта, Туниса и еще семи», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое цитирует ФАН.

Представители зарубежных стран обеспечены всем необходимым для безопасного возвращения на родину, добавили в МИД.