МО РФ: российская ПВО сбила украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2»

Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2» и три снаряда HIMARS. Об этом говорится в сводке в Telegram-канале ведомства.

Сообщается также, что российская система ПВО сбила девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3796 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8809 танков и других боевых бронированных машин, 1093 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9699 единиц специальной военной автомобильной техники.

15 апреля Министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны ВС РФ за прошедшие сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожили три украинских беспилотника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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