МО: войска России уничтожили до 200 украинских военных на Донецком направлении за сутки

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за сутки российские войска уничтожили до 200 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, по словам Конашенкова, на Донецком направлении были уничтожены боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

22 апреля Министерство обороны России сообщало, что за сутки на Донецком направлении ликвидированы до 255 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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