Вооруженные силы России в районе города Харьков поразили цеха предприятия, где ремонтировались украинские реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Стриж». Об этом сообщило российское Министерство обороны, передает РИА Новости.

«В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», — заявили в министерства.

Кроме того, как рассказали в Минобороны, на Донецком направлении за сутки были ликвидированы до 200 украинских военных, а также уничтожены 15 единиц техники и два склада украинской армии.

На Запорожском направлении, заявили в оборонном ведомстве, был обнаружен комплексом разведки «Ирония» опорный пункт противника в районе населенного пункта Новоданиловка, который был уничтожен артиллерийским огнем.

Ранее офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что российская авиация за сутки уничтожила два взводных опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ).