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МО РФ: штурмовые отряды российских войск взяли под контроль два квартала в Артемовске

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Евгений Биятов/РИА Новости

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Вооруженных сил РФ взяли под свой контроль два квартала в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Конашенкова, действиям российских штурмовых отрядов на северной и южной окраинах Артемовска оказывали поддержку подразделения ВДВ.

Как уточнил официальный представитель Минобороны России, в интересах российской группировки было выполнено шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 72 огневых задачи.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что вооруженные силы Украины комплексно минируют здания, из которых их выбивают в Артемовске.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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