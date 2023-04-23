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Минобороны Белоруссии сообщило об этапах подготовки беспилотников-разведчиков

МО Белоруссии: беспилотники отрабатывают поиск условных диверсионных групп

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

В ходе проверки боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии отряд беспилотников занимается воздушной разведкой местности в целях обнаружения условных диверсионных групп. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства обороны в своем Telegram-канале.

«Отряд проводит разведку местности с воздуха для выявления диверсионно-разведывательных групп <...> условного противника», — указывается в публикации.

Как пояснили в ведомстве, отряд беспилотного авиационного комплекса позволяет выполнять фотофиксацию участка, составлять фотопланы местности, в случае необходимости корректировать артиллерийский огонь, выявлять танки из закрытых позиций и другое.

Накануне в Минобороны Белоруссии заявили, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск вооруженных сил республики завершили практическую подготовку в России.

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